I monopattini che uccidono | ecco i dati che allarmano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Negli anni, con lo sviluppo del noleggio in strada, la percentuale di incidenti, in alcuni casi anche mortali, è andato aumentando in modo esponenziale E’ incredibile, ma vero, purtroppo, quanti giovani si incontrano in giro per la città a bordo di questi nuovi mezzi di trasporto, perché questo vorrebbero essere, sfrecciando in mezzo alle macchine, senza casco, in due, anche e soprattutto di notte. Ed è inutile sottolineare quanto sia pericoloso, ancora di più se possibile, in grandi città come Milano, Torino e Roma. Isono molto rischiosi – Cityrumors.it – La sicurezza del monopattino elettrico è un argomento dibattuto da tempo, soprattutto da quando questo mezzo ha visto il boom di vendite e noleggi dal 2020 grazie agli incentivi per l’acquisto e il proliferare delle società di noleggio che permettono di prenderne possesso a qualsiasi ora e in qualsiasi ...