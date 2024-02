I milanesi? Sempre più stressati e c’entra anche il lavoro Solo uno su 10 va dallo psicologo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano - È lo stress lo stato d'animo negativo più diffuso tra i. Ben il 36% dei cittadini residenti in città ha ammesso di sentirsi "spesso" stressato (il 30%) o addirittura "regolarmente, quasi ogni giorno" (il 6%). Il dato emerge dalla nuova ricerca dell'Osservatorio sanità di UniSalute, che con la Nomisma ha interrogato i cittadini in merito alle questioni legate alla salute psicologica. Una corsa a ostacoli Il quadro che si delinea tratteggia una vera e propria battaglia quotidiana deitra stress, ansia e altre emozioni negative. Basti pensare che nell'anno appena trascorso, a Milano il 33% degli intervistati ha dichiarato di aver faticato a mantenere il buon umore: uno su quattro (il 26%) dice di aver avuto molti alti e bassi e un altro 7% di essere stato prevalentemente giù di morale.due su cinque hanno ...

Lopopolo, una storia così l'avrebbe cantata bene Jannacci: Non c’erano ancora Vincenzina e la fabbrica; c’era però una vicenda esistenziale esile soltanto in apparenza; ci sarebbe stata una palestra, perché la prima è sempre la più importante, come i baci; ...

Putin cita Milano in un incontro pubblico: cosa ha detto il presidente alla ragazza milanese: Vladimir Putin ha dichiarato che l’Italia è sempre stata vicina alla Russia. Un’affermazione molto forte del Presidente russo, arrivata proprio pochi giorni dopo la morte di Alexei Navalny. Putin: “It ...

Nova Milanese: ex aequo per il Premio Lissoni, 412 fotografie in gara: Due primi premi alla nona edizione del Premio “Eliana Lissoni”, concorso fotografico organizzato dalla Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese.