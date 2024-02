I marchi storici del Made in Italy celebrati a Roma in una mostra al Mimit

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si chiama Identitalia, The iconic italian brands ed è ladedicata aiitaliani inaugurata aa Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle imprese e delin), lungo la Via Vittorio Veneto. Aperta fino al 6 aprile, l’iniziativa, alla quale hanno aderito oltre 100 aziende, per un totale di 113di tutti i settori, nasce per celebrare i 140 anni dell’Ufficio italiano brevetti e, che nel 2019 si è arricchito del Registro speciale deidi interesse nazionale, contenente i brand iscritti da più di cinquant’anni e ancora attivi. Brandche hanno fatto la storia italiana Nel folto gruppo ci sono anche brand del ...

E’ stata inaugurata oggi a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra “ Identitalia , The Iconic Italian ... (ildenaro)

Terme di Chianciano: parte la fase due del rilancio: Terme di Chianciano ha potuto beneficiare della misura destinata anche ai Marchi Storici, in quanto è stato classificato Marchio Storico Nazionale, grazie anche al lavoro del nuovo azionista Terme ...

Pneus in rafforza la collaborazione con Kenda e con i produttori: Da sempre i dirigenti di Pneus in sostengono e mettono in pratica i valori di trasparenza, rispetto e correttezza, con ...

Maisie Williams ha preso molto sul serio il New Look. E gli outfit promozionali per il suo ruolo di sorellina di Christian Dior lo dimostrano: L'attrice interpreta la sorellina di Christian Dior in The New Look, la nuova serie TV di Apple, e durante il tour promozionale dimostra di essersi davvero immedesimata nel suo ruolo e negli anni '40 ...