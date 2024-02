I maestri guantai napoletani conquistano Lineapelle Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo New York altro successo per la “La Scuola del Guanto” a. Ihanno conquistato l’attenzione di osservatori nazionali ed internazionali. Presso gli stand della Stazione Sperimentale si sono svolte le iniziative di Chiroteca Business Network. La nuova rete costituita da imprese come Gala Gloves, Artigiano del Guanto, Andreano, Gargiulo Leather ed a cui aderiscono la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli, l’Unione Industriali di Napoli e, che ha l’obiettivo di promuovere e tutelare l’antica e nobile arte dei guanti, ha registrato un notevole successo. Un vasto pubblico di imprenditori, designer, giornalisti, stakeholder internazionali hanno avuto modo di seguire le dimostrazioni di ‘smasso’ e taglio della pelle del ...