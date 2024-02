(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lana ha usato gasper disperdere la mobilitazione dei migliaia diin marcia verso Nuova Delhi. La protesta è ripresa dopo che i colloqui con il governo non sono riusciti a porre fine a un'impasse sulle richieste di prezzi garantiti per i loro raccolti. Le proteste giungono in un momento cruciale per l', dove nei prossimi mesi si terranno le elezioni nazionali e in cui si prevede che il partito del Primo Ministro Narendra Modi otterrà un terzo mandato consecutivo.

