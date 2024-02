I cittadini che vogliono chiedere i danni per lo smog in Pianura Padana | “Potenziali risarcimenti miliardari”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)fisici e morali per l’allarme. Più di trecentomila lombardi hanno presentato manifestazioni di interesse per una class action contro i livelli diche nellae a Milano in particolare sforano i limiti di legge. Mentre il sindaco Beppe Sala perde la pazienza con i giornalisti di fronte alle domande sui livelli record dinella sua città, e il presidente della Lombardia Attilio Fontana cita i “miracoli” messi in campo dalla Regione per “ridurre l’immissione in atmosfera di sostanze inquinanti”, isul sito ufficiale della società Consulcesi verificano se possano aver diritto a presentare una richiestaal grido di “Respira, agisci, ora”. Ad annunciarlo all’Adnkronos è Bruno Borin, legale della società che ...