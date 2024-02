I Cesaroni | Max Tortora prende un’inaspettata decisione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In attesa di vedere con molta probabilità il ritorno della settima edizione de I, per il momento confermata solo in via ufficiosa, continuano i dubbi tra i fan su chi potrebbe tornare a far parte della serie e chi invece non tornerà. Tra questi c’è Maxche abbandonò la serie tv già nella sesta stagione. Non si parla d’altro che del possibile ritorno de I. L’acclamata fiction con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci nei primi anni 2000 ha accolto tantissimi riscontri positivi da parte del pubblico. Adesso, sembra essere quasi confermata a distanza di dieci anni dall’ultimo episodio, il ritorno dell’amata fiction, che giungerebbe alla settima stagione. C’è incertezza però sui personaggi che potrebbero fare il loro ritorno nel cast. Ecco cosa sappiamo riguardo il personaggio di Enzo, interpretato di Max ...