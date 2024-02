Hummles sbotta | «Il Var ha peggiorato tutto | il PSV rideva al rigore»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Mats Hummels, difensore centrale e capitano del Borussia Dortmund, dopo il pareggio per 1-1 contro il PSV Mats Hummels, difensore centrale del Borussia Dortmund, ha commentato su Twitter l’arbitraggio della sfida di Champions pareggiata per 1-1 contro il PSV. PAROLE – «Che rigori concedono contro di noi, ancora una volta! Non posso credere che possano essere prese decisioni come quella di oggi o contro il Chelsea o il PSG con il VAR. C’èallo 0%. Zero. Con il mio intervento tocco chiaramente la palla per primo e poi prendo un po’ il giocatore, ma è calcio. Tillman è scoppiato a ridere, Bakayoko è scoppiato a ridere in campo. Mi hanno sorriso tutti per minuti. Mi dispiace, siamo in Champions League. Questo è il secondoridicolo che subiamo dopo la partita con il PSG. Non capisco gli arbitri. Sono stati concessi alcuni ...