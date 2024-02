Huijsen | un altro pericolo per l’Italia | vestirà la maglia della Spagna a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il difensore di proprietàJuventus, in prestito alla Roma, Deanindosserà d’ora in avanti laNazionale spagnola e non più quella olandese. Questo perché il calciatore 18enne è nato in Olanda, ma si è trasferito quando era piccolo in. Dopo le ottime prestazioni con la Roma spera di ottenere a marzo un posto nelle trafile dell’Under 21, ma non è detto che non possa esserci aglipei; ricordiamo che laè nel girone del, insieme a Croazia e Albania. Le furie rosse sono solite puntare sui giovanissimi, come accaduto anche con Gavi e Lamine Yamal; non sarebbe quindi una sorpresa se dessero un’occasione anche aprotagonista di un erugol ...