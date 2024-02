Housing sociale e strade | al via 11 cantieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si scrive PinQuA si legge Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’Abitare: è la sfida della Citta metropolitana di Milano per "dare nuova vita" a edifici di edilizia residenziale pubblica, aree, spazi e immobili pubblici, migliorare servizi e infrastrutture urbane. Un piano da 30 milioni, realizzato grazie ai finanziamenti del Pnrr, che prende forma con l’avvio di 11su 22 interventi in 8 Comuni. Iavviati sono a Baranzate, Rho e Cologno Monzese. Nel primo Comune si lavora per l’ampliamento di un edificio di via Carso 15 che consentirà di ricavare 4 alloggi da destinare ad anziani in difficoltà e la realizzazione di orti collettivi. Al via anche l’intervento di ristrutturazione e ampliamento di edificio in disuso per la realizzazione di 15 alloggi di, spazi comuni per il ...