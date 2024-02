Hockey pista | Sarzana | Bassano e Follonica vincono nel mercoledì di Serie A1

nel girone B del campionato di serie A/2 di hockey su pista con la corsa del CGC Viareggio anche contro un coriaceo Versilia Hockey La Farmaè Pumas Viareggio contro il fanalino di coda Sarzana

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si completa il quadro della ventesima giornata dedicata allaA1 2023-2024 disu. Oggi,21 febbraio, si sono infatti disputati ben tre incontri, dove a spuntarla sono state. La squadra ligure nello specifico ha regolato Giovinazzo con il risultato di 4-6, raggiungendo così 44 punti in classifica piazzandosi a sei lunghezze da Trissino (al momento seconda con 50 punti). Tutto facile poi per, squadra che ha sconfitto per 4-2 il Monza tra le mura amiche. Successo in esterna infine per, passata per 0-5 sul campo del Valdagno. Un risultato che consolida il quarto posto in classifica per i toscani, a -1 dae con un solco di otto punti su ...