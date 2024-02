Hockey in line Empoli a mani vuote in casa del Riccione Capolista superiore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Niente da fare aper i Flying Donkeys, tornati sconfitti per 3-0 dalla pista delladel girone C diin. La gara, valida come prima giornata di ritorno, è stata comunque molto equilibrata con i padroni diche sono riusciti a sbloccarla già in avvio, ma che sono andati al riposo con il minimo vantaggio. Dopo l’intervallo, però, il raddoppio diha di fatto indirizzato la contesa con i “Ciuchi volanti“ che non sono riusciti a trovare il varco per riaprire la partita. Anzi, a poco più di un minuto dallo scadere è arrivato anche il definitivo 3-0 romagnolo. Questa la formazione empolese schierata da coach Stefano Carboncini: Benozzi (p), Mercuri (p); Errico, Cecchi, Bertini E., Bertini D., Viti, Simonelli, Giorgetti, Michi, Rodio. In classifica ...