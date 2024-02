“Ho studiato per accudire le persone | ma ho trovato solo lavori sottopagati | ho rinunciato al mio sogno”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata a Fanpage.it da una donna che racconta di aver lasciato la sua città per lavoro: “Mi sono trasferita in provincia di Ragusa: qui le aziende ortofrutticole ti pagano per impacchettare ortaggi molto di più di quanto pagano perle. Questa è la nostra Italia".