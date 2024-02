Highlights e gol Liverpool-Luton 4-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

finale? Atalanta (ITA) Brighton (ENG) Leverkusen (GER) Liverpool ( Highlights: Braga 2 - 4 Qaraba Aubameyang a un gol dal record Col

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di. Ogbene porta in vantaggio la squadra ospite, ma con un gran secondo tempo i Reds conquistano i tre punti che valgono 60 in classifica a questo punto del campionato. A segno Van Dijk, Gakpo, Diaz ed Elliott. SportFace.

Al Nassr – Al Fayha 2-0 highlights e gol: Otavio-CR7, gialloblù ai quarti! – VIDEO: Al Nassr - Al Fayha 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida di ritorno degli ottavi di finale di AFC Champions League 2023/24.

Champions League, alle 21 il calcio d’inizio di Napoli-Barcellona: Sarà l’esordio in panchina per Francesco Calzona, ex vice in azzurro di Sarri e Spalletti, che ha preso il posto di Walter Mazzarri. Alla stessa ora si disputa l’altro match odierno tra Porto e ...

Sport - Calcio - Inter-Atletico Madrid 1-0: gol e highlights: 1:36 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 1-0: gol e highlights play 1652 • di Sky Video 2:06 Champions, Juventus-Atletico Madrid 1-0: gol e highlights play 974 • di Sky Video 1:51 Atletico Madrid-Chelsea ...