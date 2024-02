Helen Mirren | Non si può rimaner male per una mancata nomination

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La star di The Queen esprime la propria opinione sulla polemica di alcune mancate candidature agli Oscar.è stata intervistata di recente a Entertainment Tonight e si è soffermata sulle critiche intorno alle esclusioni di Margot Robbie e Greta Gerwig dalle candidature ai premi Oscar rispettivamente come miglior attrice e miglior regista. L'attrice britannica ha partecipato a Barbie in qualità di narratrice:"Non puoi arrabbiarti per cose del genere, onestamente. Ciò che è fantastico è che Barbie è stato il film di maggior incasso che Warner Bros. abbia mai avuto e ricordate chi ha vinto il premio di miglior film dell'anno prima di quello passato?". Conta altro Dal suo punto di vista, non sarà il rapporto …