(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sui fan dipossono trovare il setdell'perin sconto. I fan dilo sanno piuttosto bene. Ad affascinare e ammaliare non sono soltanto le avventure vissute dal maghetto occhialuto e dai sui amici, ma anche lo stesso mondo magico a circondarli ed accompagnarli. La vera e propria magia risiede proprio nel contesto e nel gigantesco universo narrativo, fatto di luoghi, dettagli, leggende e nomi, costruito negli anni da J.K. Rowling, in cui tantissimi appassionati, delle nuove e vecchie generazioni, continuano ogni anno a perdersi e ritrovarsi. Proprio per via di questa specifica dinamica unica nel suo genere, abbiamo deciso di segnalarvi che su, attualmente parlando, è …

Harry Potter: il set LEGO che ricostruisce l'Espresso per Hogwarts e il binario 9 e 3/4 è in offerta su Amazon: Su Amazon i fan di Harry Potter possono trovare il set LEGO dell'Espresso per Hogwarts in sconto.

Azkaban! E va nella cuccia. Il cane Dobby addestrato con gli incantesimi di Harry Potter: «È come se avessi i poteri magici»: Un potterhead rimarrà per sempre un potterhead. Anzi, trasformerà anche il proprio cane in un fan del maghetto Harry Potter. È quello che ha fatto Audriana Li, ...

Dalle Brontë a J.K. Rowling. Le scrittrici che si sono finte uomini per essere ascoltate: Nella storia della letteratura sono tante le grandi scrittrici che hanno scelto di pubblicare i loro lavori sotto pseudonimo maschile: a ricordarcelo una volta di più è J.K. Rowling, la “mamma” di ...