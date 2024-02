Hamsik scopre tutte le carte | “Torno al Napoli? Vi svelo la verità”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni Marekha fatto chiarezza in merito al suo ri. Sono stati giorni molto turbolenti in casa. Dopo le parole di qualche settimana fa di Aurelio De Laurentiis in cui si rinnovava la fiducia nei confronti di Walter Mazzarri, è arrivato l’esonero per il tecnico di San Vincenzo. Al suo posto è arrivato Francesco Calzona, ex vice allenatore di Maurizio Sarri proprio all’epoca die poi collaboratore tecnico di Spalletti sempre all’ombra del Vesuvio. Per Calzona si tratta della prima esperienza da primo allenatore in Serie A. Il nuovo tecnico azzurro, poi, è il primo allenatore in Serie A con il doppio incarico. Calzona, infatti, manterrà guida tecnica della Slovacchia e la guiderà ai prossimi europei. In virtù dei suoi legami con la ...