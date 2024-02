Hamsik ritorna a Napoli ma… dice no? La risposta a Calzona e De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Francescoè pronto alla sua prima da allenatore deldopo essere subentrato a Walter Mazzarri. Non sarà una prima come tante: il “Maradona” ospita il Barcellona per la gara di andata degli ottavi di Champions League. Ci sarà anche Marek, ex capitano e stella del, intorno al quale gravitano diversi rumor su un suo possibile ritorno proprio nello staff di. Hamiskno al? Intervistato dalla tv slovacca RTVS,sembra aver chiuso la porta al ritorno a: “mi ha contattato, mi vuole con lui. Oggi vedrò sicuramente Dema ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia. È un’offerta ...