Hamsik | l’entourage fa sognare i tifosi | parole a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A poche ore dal match tra Napoli e Barcellona, al pranzo Uefa di rito c’è una grandeper il Napoli ed Aurelio De Laurentiis L’attesa si fa sempre più ingestibile, tra poche ore finalmente si scenderà in campo. Il Napoli del nuovo allenatore Francesco Calzona affronterà il Barcellona di Xavi. La squadra blaugrana, così come quella partenopea, non viene una stagione sicuramente positiva. Certo è però che i catalani sono in ripresa dopo tre vittorie e un pareggio in quattro partite. La distanza, in Liga, dal Real capolista di 8 punti è abbastanza significativa. È servito uno sfogo con la stampa dell’allenatore spagnolo, per far ritornare la squadra a giocare sui suoi livelli abituali. Xavi aveva infatti spiegato che, a partire dalla prossima estate, non guiderà più il Barcellona. Joan Laporta, presidente del club catalano, qualche settimana fa aveva detto di ...