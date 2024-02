Hamsik | «Calzona è straordinario | in nazionale lo adorano per la sua personalità»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marekha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky sulle voci di un suo ingresso nello staff di. L’ex centrocampista del Napoli collabora già conche è anche ct dellaslovacca. «Volevo solo ringraziare il mister per avermi voluto nel suo staff e anche il presidente (De Laurentiis, ndr) oggi mi parlava di questo fatto oggi. Forse ancora nella mia mente non sono pronto per questo, a 36 anni c’è ancora tempo per venire a Napoli e penso che a Napoli avrò sempre le porte aperte. C’è sempre un ottimo rapporto con la società e con il mister (, ndr). Per lui è un sogno avverato, voluto anche da parte sua. Ringrazio anche la federazione (slovacca, ndr) che gli ha fornito questa opportunità. Stare nella panchina del Napoli non è roba da poco. Per me è ...

