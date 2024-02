Hamsik | “Calzona e De Laurentiis mi vogliono a Napoli | ma ora preferirei restare a casa”

Hamsik: "Calzona mi vuole al Napoli. Oggi incontro De Laurentiis": Marek Hamsik dice tutto. L'ex capitano del Napoli, che sarà al Maradona per la sfida al Barcellona da spettatore, ha declinato l'invito di Francesco Calzona a seguirlo in panchina per la nuova ...

Napoli, Hamsik: "AdL e Calzona mi vogliono ma non è il momento giusto": Nei giorni della seconda rivoluzione di Napoli, quella che ha portato in panchina Francesco Calzona, si è parlato molto del possibile ritorno in azzurro di Marek Hamsik, ma l'ex capitano detto no all' ...

Calzona/Conference semplicemente………..: «Resettare tutto e ricominciare! No al pareggio». In tribuna attesi Hamsik e Spalletti: Un giorno, e ci sta, Francesco (Ciccio) Calzona avrà modo di gustarsi questi giorni pieni ... che sta in tribuna, o anche quello di Hamsik, che pure sarà al Maradona: «Un allenatore può poco, in ...