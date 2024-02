Guerra in Ucraina | da Bergamo a Chernivtsi per curare le ferite

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) IL PROGETTO. Nasce il Centro regionale per la pace nella città simbolo dell’incontro tra culture e religioni della Bukovina. «Spazio per aprire percorsi di ascolto e di dialogo oltre il conflitto».

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Biden insulta Putin : «Pazzo figlio di p...». Times : «Navalny è stato ucciso con un pugno al cuore» - Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Il Nyt: «Centinaia di soldati ucraini uccisi o catturati ad Avdiivka» (corriere)

Chi è Irene Cecchini, la studentessa che ha fatto una domanda a Putin (ed elogia la Russia): "La Russia è un Paese libero". Quella in corso in Ucraina "non è una guerra ma un'operazione militare speciale". Sono alcune tesi espresse da Irene Cecchini, la studentessa italiana di 22 anni che ... ilgiornale

Russia: il candidato anti guerra Nadezhdin bocciato anche dalla Corte Suprema: Nessun colpo di scena: l'unico aspirante cadidato alle presidenziali russecontrario alla guerra in Ucraina, Boris Nadezhdin, non correrà alle elezioni del 15-17 marzo. La conferma arriva dalla Corte ... it.euronews

Ucraina, nel secondo anniversario della guerra i vescovi chiedono la difesa del Paese: «Immorale» chiedere compromesso con Mosca: L'obiettivo è pregare per il popolo ucraino, i soldati, il rilascio dei prigionieri di guerra e la vittoria. Il Consiglio è composto da 15 comunità di fede - cristiane, ebraiche e musulmane - e dalla ... ilmessaggero