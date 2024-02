Guerra asimmetrica | cosa spinge a condannare Israele e giustificare Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Più perdura la tragicadi Gaza (tragica come tutte le guerre), più gli israeliani diventano colpevoli di ogniagli occhi della cultura woke – che purtroppo influenza con la sua ideologia non solo gli attivisti, che non perdono occasione di lanciare le accuse più infamanti, soprattutto quella di nazismo, ai discendenti delle vittime dell’Olocausto, ma anche molti di coloro che hanno responsabilità pubbliche. Le accuse aQuesti ultimi, facendo leva su un concetto astratto di “proporzione” (mai usato per valutare gli eventi bellici, sempre drammatici, ma da giudicare in relazione alle concrete responsabilità delle parti in causa) o giungono addirittura ad accusaredi “genocidio” (accusa altrettanto infamante di quella di nazismo), o iniziano ad inserirsi in tutta una serie di distinguo al ...