Gubetti sulla nuova provincia | “Cerveteri assente alla riunione di ieri”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – “Nella mattinata di oggi è apparso su varie testate locali un articolo relativonascita di una” che dovrebbe essere composta dai Comuni del litorale Nord di Roma. Nell’articolo viene fatto riferimento ad una ormai prossima adozione in Consiglio Comunale di una delibera che darebbe l’indicazione della volontà delle amministrazioni di aprire l’iter per far nascere il nuovo Ente. Delibera che nonostante abbia più volte chiesto di visionare, ancorché in bozza, a tutt’oggi non ho avuto il piacere di leggere. Nel corso dellatra Sindaci svoltasia Santa Marinella a cui non ero presente, diversamente da quanto sembra nell’articolo, sembra si siano fatti passi avanti nella direzione di attivare l’iter, quale sia questo iter ...