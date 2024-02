Guardatevi allo specchio e trovate un minimo di dignità | la Lega schiaffeggia Conte e Calenda

Prima di attaccare Salvini s ul nulla si guardino almeno una volta allo specchio per ritrovare un briciolo di dignità', hanno affermato in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Larisponde per le rime a Carloe Giuseppe. I leader di Azione e del Movimento Cinque Stelle hanno messo nel mirino il ministro Salvini e il Carroccio. Da qualche giorno attaccano a testa bassa e in serata è arrivata la novità cheha dato l'ordine ai suoi di partecipare alla mozione di sfiducia contro il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. E così dai piani alti dellaarriva la risposta durissima contro chi conosce solo il linguaggio dell'odio: "non conoscono vergogna. Il primo è stato tutto e il contrario di tutto: sovranista con Salvini, europeista con Zingaretti, filo-cinese coi girossi, filo ucraino a parole ma con voti contrari all'invio di aiuti. Il secondo, invece, ha perso l'ennesima ...