Grifone | avanti così Ora sotto con la Sangio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ora nel mirino di mister Malotti c’è lavannese. Un’altra gara particolare per il, che sa tanto di derby, per i trascorsi, a volte tumultuosi, fra le due società. Tutte e due le squadre arrivano da una vittoria: I biancorossi maremmani dal successo sul Follonica Gavorrano, davvero tonificante, mentre il team valdarnese ha espugnato il campo del San Donato Tavarnelle e lo ha fatto grazie ad una rete del giovane, ex biancorosso, Rotondo arrivato nel club aretino con il mercato invernale. E’ proprio vero che la vittoria è l’unica medicina che fa bene non solo alla squadra, ma anche ai tifosi. Ieri al "Palazzoli", dove I biancorossi si sono ritrovati, tutti positivi i commenti dei tifosi all’insegna della soddisfazione con la speranza che sia iniziato.. Archiviato il "derby della Maremma" con soddisfazione, ricordando la positiva ...