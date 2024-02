Griezmann “ufficializza” Mbappé al Real | «Pronto ad accoglierlo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le parole di Antoine, attaccante dell’Atletico Madrid, sul futuro di Kylianal. I dettagli Antoine, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a Le Monde die della possibile partecipazione alle Olimpiadi. MBAPPE’– «Sarà ben accolto in Spagna. Sarò felice di poter giocare il derby di Madrid contro di lui». OLIMPIADI– «Farò tutto il possibile per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Conosco il mio corpo, abbiamo fisioterapisti di altissimo livello, quindi non c’è motivo di preoccuparsi».