Griezmann alla Morata? I tempi di recupero dopo Inter-Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)si è fatto male ieri sera durante, così come l’amico e connazionale Marcus Thuram. Ma occhiopretattica in stile. ULTIMISSIME ? Antoinesalterà le prossime partite dell’per un infortunio occorso ieri sera a San Siro durante, andata degli ottavi di Champions League. Come riferiscono dSpagna, il francese salterà le gare contro Almeria in Liga e Athletic Bilbao nella semifinale di ritorno in Coppa del Re. Il suo obiettivo è quello di rientrare contro l’, se non prima, per il 13 marzo, ritorno degli ottavi di finale. La pretattica degli spagnoli rimane un elemento da non ...