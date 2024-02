Grave incidente sulla SP235 a Mezzolombardo vicino Trento | urto fra camion e furgoncino | morto un uomo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lo scontro fra tir eprovinciale a, in direzioneundi 65 anni, a nulla sono valsi i soccorsi

Fornacette (Calcinaia), 19 febbraio 2024 – Grave incidente in una ditta nella zona industriale di Fornacette, nel comune di Calcinaia (Pisa). ... (lanazione)

Terra Amara anticipazioni oggi : la piccola Uzum subisce un grave incidente Nell’appassionante episodio di Terra Amara in onda il 20 febbraio ... (termometropolitico)

Trento, incidente a Mezzolombardo: morto un uomo sulla Strada Provinciale 235: Grave incidente nella Provincia Autonoma di Trento, dove oggi 21 febbraio 2024 un uomo è morto in seguito ad uno scontro fra un furgoncino e un camion. L’impatto fra i due mezzi è avvenuto sulla ...

Precipita dal balcone mentre monta un condizionatore: L'incidente sul lavoro ad Albano Laziale, ai Castelli Romani. Il 38enne è stato elitrasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati ...

Landini, 'basta chiacchiere, governo apra trattativa seria': Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti in occasione della manifestazione di Firenze dopo il grave incidente costato la vita il 16 febbraio a 5 ...