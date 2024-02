(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Credo che mai come oggi, dopo quello che stiamo vivendo in questo momento nella Pianura Padana, dove si registra un livello di inquinamento che non puòignorato, c'è bisogno di comprendere quanto il, il paesaggio, il suolo, gli alberi e i prati possano avere una funzione salvifica". Queste le parole dell'assessora all'Ambiente e aldel Comune di Milano Elena, intervenuta nel corso del panel 'Ile la salute sono il futuro delle nostre città', svoltosi nel corso della giornata inaugurale dell'ottava edizione di 'MyPlant & Garden, il salone internazionale del', in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio. "Anche se rispetto al 1960 i livelli di inquinamento sono ...

Cnr, dagli scarti di melagrana protezione 'verde' per il cuore: Un estratto di bucce e semi di melagrana completamente solubile in acqua, ottenuto mediante una tecnica innovativa, verde, efficiente e con possibilità ... che sono disponibili in grandi quantità e ...

Arrivano le piante mangia-polveri. A Taranto solo 14 metri quadri di verde per ogni cittadino: Con i cambiamenti climatici in atto – evidenzia Coldiretti Puglia – è strategica la presenza e la gestione del verde tanto che un parco di grandi dimensioni può abbassare il livello di calore da 1 a 3 ...

Grandi: "Verde urbano può essere salvifico": Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Credo che mai come oggi, dopo quello che stiamo vivendo in questo momento nella Pianura Padana, dove si registra un livello di inquinamento che non può essere ignorato, ...