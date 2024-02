Grande Fratello | tra confronti e scontri in casa | ecco le anticipazioni di stasera

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuovo appuntamento settimanale con il. Questa sera in prime time su Canale 5 una nuova puntata condotta da Alfonso Signorini Mercoledì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Cosa accadrà questa sera al reality show di Canale 5? Alè tempo ditra i concorrenti.si terrà un confronto-scontro per Beatrice e Marco, ma anche tra Simona contro Rosy e Alessio. Il carattere forte della showgirl infatti continua a far discutere i coinquilini e a creare ...