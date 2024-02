Grande Fratello | spoiler 21 febbraio | sorpresa speciale per Greta Rossetti

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Alfonso Signorini stasera mercoledì 212024, tornerà a collegarsi con i concorrenti della Casa delin vista di una nuova puntata che si preannuncia ricca di sorprese. Uno dei concorrenti al televoto: Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano, verrà eliminato, e dovrà dire addio al sogno di poter raggiungere la finale. Nel corso dell’appuntamento odierno ci sarà spazio anche per un nuovo confronto tra Luzzi e Maddaloni. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sulla puntata odierna del GF., anticipazioni puntata del 212024:perLe anticipazioni inerenti alla puntata odierna delrivelano che nel corso della serata odierna, ...

Indiscrezioni in questi giorni avevano innescato un gossip su una presunta sostituzione del reality show Il Grande Fratello e Signorini con La Talpa ... (361magazine)

C’è un limite che non si può superare, ne è convinto il pubblico di Grande Fratello furioso dopo le frasi pronunciate contro Simona Tagli . “Penso ... (caffeinamagazine)

Greta Rossetti, due di picche a Sergio D’Ottavi al Grande Fratello/ “Tra noi c’è alchimia ma non vado oltre”: Greta Rossetti continua ad essere, suo malgrado, protagonista di triangoli amorosi al Grande Fratello 2023. Prima quello con Mirko e Perla, poi quello con Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi, infine ...

Grande Fratello 2023-2024 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 21 febbraio: Stasera, mercoledì 21 febbraio 2024, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello 2023-2024. Quest’anno, per tornare alla freschezza ed ingenuità che si respirava nelle prime edizioni, il ...

Grande Fratello torna a settembre: le prime indiscrezioni sulla prossima edizione: Non è ancora terminata l’edizione 2023/2024 del “Grande Fratello” che già si sta pensando alla prossima. Fino a qualche giorno fa si vociferava che non il reality non sarebbe stato inserito nel nuovo ...