Grande Fratello | Rosy Chin prepara il bis contro Simona Tagli | “Quello era solo un assaggino | ora devo chiudere in bellezza!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lunedì sera è andata in onda la trentasettesima puntata dele durante il momento delle nomination ha tenuto banco il siparietto di, che prima di fare il nome del concorrente da nominare, si è cimentata in un’imitazione di, con la quale non scorre buon sangue. La chef, dopo aver preso posto al centro del salone, ha assunto le movenze e l’atteggiamento di, sbeffeggiandola e ironizzando sui suoi modi di fare, scatenando l’ilarità del pubblico in studio, della Casa e dello stesso Alfonso Signorini, che nonnon l’ha ripresa, ma ha scherzato definendola “scatenata”. Lo show di, però non ha riscosso lo stesso successo sul web, dove al contrario la gieffina è stata ...