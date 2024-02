Grande Fratello | nessuna chiusura in vista | Alfonso Signorini riconfermato al timone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A dispetto delle indiscrezioni,e il suotorneranno a riempire il palinsesto di Canale 5 anche nella prossima stagione Mediaset non abbandona il, nonostante le indiscrezioni e le numerose critiche, il reality show tornerà anche nella stagione 2024/2025. Alla guida del programma è confermato. Niente da fare per La Talpa, che resta ancora una volta fuori dai palinsesti. Ilconfermato per la prossima stagione Inizialmente, si erano diffuse voci su un possibile anno sabbatico per il, con ipotesi di puntare su La Talpa per la prossima stagione televisiva. Tuttavia, tali indiscrezioni sono ...