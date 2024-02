Grande Fratello | Mirko Brunetti rompe il silenzio dopo essere tornato con Perla Vatiero | Mi sono preso i miei tempi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)la 37esima puntata delin cui finalmente ha aperto il suo cuore a, è intervenuto sui social cercando di spiegare il motivo per cui ha aspettato tanto per esternare i suoi sentimenti.

Grande Fratello: Greta sotto accusa, lite Federico-Alessio, Signorini smonta Mirko: Perla e Mirko si sono ritrovati, si sono dichiarati il loro reciproco amore e Greta, ormai sostenitrice della coppia, tifando per loro. "Comunque sia, hai dimostrato un sacco di bontà d'animo" le dice ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 21 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Film, documentari, reality, serie tv e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dal documentario di Rai 1 su Sanremo alla nuova ...

C’è un ex gieffino che non crede a Mirko Brunetti: C'è un ex gieffino che non crede a Mirko Brunetti ed il suo interesse per l'ex fidanzata Perla Vatiero. L'emozione non c'è ...