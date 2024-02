Grande Fratello | Marco e le opinioni dei gieffini Fiordaliso rivela | “Avevamo un accordo”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Maddaloni al centro di uno scontro con alcuni inquilini: il parere dei giovaniMaddaloni si è ritrovato al centro di una nuova polemica durante la diretta. Lo sportivo e campione olimpico dopo aver visionato le clip e le dichiarazioni di alcuni inquilini replica: “Sì, sono un signore e non ho nessun problema. Ho detto che avrei diviso la mia vincita, ma non l’ho mai negato”, poi riguardo all’accasa di “burattinaio” ricevuto ha replicato: “Prima era Giuseppe, ora sono io. Possono dire quello che vogliono di me, ma sono sempre loro a parlare di me. Con gli altri parlo di me, di loro, le cose le dico in faccia”. Leggi anche –> Diretta, tra sorprese e scontri: la ...