Grande Fratello | la mamma di Greta Rossetti dura contro Simona Tagli | “Ridicola e gelosa! Potrebbe essere sua nonna e la sminuisce perché…”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marcella Bonifacio, ladiè stata ospite ieri di una nuova puntata di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano. Inevitabile è stata commentare in primis la nuova coppia formata dal figlio, Josephe Monia La Ferrera: Io l’ho conosciuta, sono andata a prenderli in aeroporto e lei mi ha portato dei dolci buonissimi, è stata carinissima però loro sapranno dirti qualcosina in più, io dasono fuori in questo momento perché per ora si stanno conoscendo bene. Io non voglio soffrire, perché poi mi affeziono e se si lasciano ci sto male. Quindi prima fanno il loro tragitto e poi potranno venire da me. Lei è bellissima, molto molto dolce e somiglia molto anel carattere. L’ho vista per poco, non l’ho frequentata ...