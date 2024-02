Grande Fratello | diretta 38a puntata – Beatrice vs Maddaloni

Neanche il tempo di metabolizzare quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello ed è già tempo di un nuovo appuntamento, in diretta questa sera su Canale 5. Spazio, dunque, alla 38esima puntata in compagnia di Alfonso Signorini , Cesara Buonamici nei panni di

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marco(US Endemol Shine) Ilarriva alla trentottesimae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del mercoledì sera per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della 38a21.36: Breve anteprima. 21.39: Signorini entra in studio e dà il via alla nuova, anticipando che le nomination di questa sera – all’insaputa dei concorrenti – porteranno al televoto per la scelta del primo finalista. 21.42: Collegamento con la casa. Si parla di Marco, accusato soprattutto da Simona di essere un burattinaio. “Mi fa ...