Governo | Meloni | centrodestra insieme per scelta non costrizione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cagliari, 21 feb. (askanews) – “L’opposizione e certi grandi giornaloni dicono che noi litighiamo, che adesso ilcade, sta per cadere, poi si svegliano”, “lo sanno anche loro che questodurerà 5 anni, anche dieci sì ma giorno per giorno”, “possono dire quello che vogliono noi non stiamoper, stiamoda trent’anni per”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al comizio a sostegno di Paolo Truzzu come candidato delalla presidenza della regione Sardegna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.