Golf | Solheim Cup 2024 | le vice capitane del team Usa saranno Pressel | Stanford | Creamer e Lincicome

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La capitana delUsa allaCup, in programma dal 13 al 15 settembre negli Usa, Stacy Lewis, ha nominato comeMorgan, Angela, Paulae Brittany. Si tratta di una conferma per, mentre esordi per. “Sono entusiasta di avere nel mioqueste fantastiche collaboratrici che vantano così tanta esperienza e amano questa incredibile competizione qual è laCup”, le parole di Lewis. SportFace.