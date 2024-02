Golf club le fonti Fabrizio Bellocchio ancora da applausi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un clima pressoché estivo ha accompagnato la tappa del circuito Bretagna Tour alLe. I giocatori sono scesi in campo determinati nello staccare il pass per la finale nazionale del circuito che avrà il proprio epilogo con l’evento internazionale al Saint Malò Resort.ha vinto con 80 colpi mentre Carlo De Antoniis (37), Filippo Battocchi (39) e Matteo Sinigaglia (42) si sono imposti nelle tre categorie nette. Alle loro spalle Pierluigi Petrillo (33), Luca Pasqui (37) e Piero Peduzzi (40). Obiettivo finale nazionale anche nella gara del giorno seguente. Il Tour MC si concluderà proprio al circolo di Castel San Pietro il 4 ottobre mettendo di fronte i migliori. Ci saranno la giovane Martina Fiorini che ha vinto con 73 colpi, uno solamente oltre il par, Romeo Falconi (37), ...

Comprare l'High Legh Park golf club di Knutsford, in Inghilterra, per realizzarvi, al proprio interno, un centro di allenamento (golssip)

Sabato il Bretagna Tour ha fatto tappa al Golf Le Fonti aprendo il fine settimana agonistico. Su un campo in buone condizioni, ma pur sempre ... (sport.quotidiano)

Il clima mite ha accompagnato i Golf isti in campo nel primo fine settimana di febbraio. Al Golf Club Bologna sabato scorso era in programma ’l ... (sport.quotidiano)

Never Surrender: perché le sneaker di Trump son molto più di semplici scarpe: La società in questione prende in licenza il nome e l'immagine di Trump da una società chiamata CIC Ventures LLC, che, guarda caso, ha lo stesso indirizzo del Trump International Golf Club di West ...

Retegui è ok, Banda ancora no. A parte tre giocatori della Juventus: Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito ... mister D'Aversa dovrà fare a meno degli squalificati Dorgu e Pongrai: quest'oggi, all'Acaya Golf ...

Odissea di golf e cultura a Rabat con Immy Barclay: Continuando, Immy affronta l'impegnativo campo rosso Robert Trent Jones del Royal Dar Salaam Golf Club, famoso per la caratteristica buca denominata "La manta" e che ospita il Trofeo Hassan II e la ...