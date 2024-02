“Gloria” manchi tu e la posizione del duodeno nell’aria di Rai 1

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Quando ti viene un cancro al, mi disse tempo fa qualcuno cui era capitata questa sfiga, succedono due cose. Tutti ti chiedono dov’è il, e tutti ti dicono che conoscono il miglior specialista di cancro alche esista. La seconda cosa è la causa del maggior numero di discussioni sulla medicina in cui mi vado a incistare. Di qualunque cosa si tratti, dalla più sofisticata malattia terminale al più banale alluce valgo, tutti hanno un parere esperto su un medico del cui operato non sono in realtà in grado di valutare niente. Sì, ho capito che sei guarito, ma magari saresti guarito comunque, anche con un medico cane, anche senza cure, che ne sai se è una cosa che passava da sola o una malattia con un protocollo standard che anche un trentenne sarebbe stato in grado di curare? Ma non divaghiamo e parliamo del dettaglio ...