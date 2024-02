(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Svelato iltrailer di, esordio alla regia diin, nel cast anche Veronica Lucchesi de La Rappresentante di lista.è l'opera prima di, è in corsa per l'Orso d'Oro al 74. Festival Internazionale del Cinema di, dove sarà presentato oggi in anteprima mondiale. Nel frattempo è stato diffuso iltrailer delche vede nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista)+, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei. Firmano la sceneggiatura ...

Gloria!, cosa sapere sul film d’esordio di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale: 01Distribution ha condiviso il teaser trailer offrendo un primo sguardo sul film. Margherita Vicario ha scritto su Instagram: “Un piccolo assaggio di un lungo viaggio in un universo creato con amore e ...

Gloria!: il teaser del film di Margherita Vicario in concorso a Berlino 2024: Svelato il teaser trailer di Gloria!, esordio alla regia di Margherita Vicario in concorso a Berlino 2024, nel cast anche Veronica Lucchesi de La Rappresentante di lista.

Gloria! il trailer del film di Margherita Vicario in concorso alla Berlinale 2024: Oggi è il gran giorno di Gloria! debutto alla regia di Margherita Vicario che in questa giornata sarà presentato alla Berlinale dove il film è in corsa per ...