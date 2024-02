Gli Usa stanziano miliardi per sostituire le gru dei propri porti “Possono diventare un’arma della Cina”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli Stati Uniti stanno programmando investimenti miliardari perle gigantesche gru di carico che movimentano i container neinazionali. La notizia assume maggiore interesse se si guarda al motivo di questa iniziativa: sicurezza informatica. Attualmente l’80% delle gru usate negli scali Usa provengono dalla. Si tratta di strutture tecnologicamente avanzate che utilizzano software sofisticati per il loro funzionamento. Da qui il timore che Pechino possa utilizzare queste infrastrutture per infiltrare reti americane a fini di spionaggio e/o sabotaggio. Lo stanziamento complessivo per la sicurezza portuale è stimato in oltre 20di dollari. Buona parte di questi fondi, scrive il Wall Street Journal, verranno destinati allo sviluppo di una produzione nazionale di gru da carico, appoggiandosi ad ...