Gli specialisti delle acque | Con noi case più vivibili

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Hanno iniziato a operare a Lodi dall’estate dello scorso anno e da un mese, in viale Piacenza 67 dove è accasata la loro sede, hanno aperto anche uno showroom. Mario D’Alise, Alberto Valisa e Marco Carini hanno fondato la MAC TermoSrl, una start-up specializzata nel campo del trattamentoe della termo-idraulica. Producono e offrono soluzioni 100% Made in Italy che consentono di migliorare latàabitazioni. Tra queste, ad esempio, il depuratore ad uso alimentare, ormai sempre più indispensabile nelle famiglie italiane per promuovere un approccio più ecologico e ridurre l’uso della plastica. MAC TermoSrl opera nelle province di Lodi, Crema, Pavia, Piacenza e nell’area Sud di Milano. Diversi sono i prodotti offerti. Innanzitutto, come si anticipava ...