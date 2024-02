Gli impianti più virtuosi? Ecco la classifica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Da Acque Spa, presieduta da Simone Millozzi (nella foto in alto), abbiamo anche laspeciale dei fontanelli, ovverosia quelli più frequentati o che comunque hanno erogato più acqua (con l’annuncio di nuove installazioni). E’ relativa agli ultimi due anni, posto che il 2024 è appena cominciato, e posto altresì che la pandemia aveva sconvolto anche questa buona abitudine. Dunque: gliche nel 2023 hanno ottenuto più successo sono stati quelli di Castelfiorentino (742 metri cubi di litri d’acqua erogati in un anno), Certaldo (728) e Fucecchio (703). Molto ’affollati’ anche glidi Empoli Zona Sportiva, Montespertoli e di piazza della Pace a Spicchio-Sovigliana, nel comune di Vinci. Il progetto ’Acqua ad Alta Qualità’ prosegue sia con la realizzazione di nuovi fontanelli, sia con il restyling degli ...

La protesta degli ecologisti che si battono per salvare i boschi. Esposto contro la società del fratello del campione Ghedina. Zaia e Salvini tirano ... (repubblica)

La protesta degli ecologisti che si battono per salvare i boschi. Esposto contro la società del fratello del campione Ghedina. Zaia e Salvini tirano ... (repubblica)

L'accanimento della monocultura turistica dello sci sulle Dolomiti: Nel comprensorio sciistico Dolomiti Superski, il più esteso d'Italia, gli impianti di risalita sono già quattrocentocinquanta. Ma proprio qui da alcuni anni c'è il progetto di costruirne di nuovi, ...

Doccia fredda sul Comitato per lo Sviluppo: Senza impianti, le tariffe per i cittadini continueranno ad aumentare e questo nonostante i ... Semplificare per competere Anche gli industriali mettono il dito nella piaga . Si associano alla prima ...

A2a dà la scossa ai conti, merito delle rinnovabili: Gli investimenti, tra i vari interventi, hanno riguardato gli impianti di generazione elettrica con la costruzione di una nuova centrale a ciclo combinato a Monfalcone, oltre al potenziamento di ...