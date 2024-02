Gli europei non credono più nell’Ucraina | il sondaggio che affossa Zelensky

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Europa continua a sostenere convintamente l’Ucraina, ma la fiducia sulla possibile vittoria nel conflitto con la Russia è letteralmente crollata. A quasi due anni dall’invasione ordinata da Vladimir Putin, appena il 10 per cento dei cittadinicrede nel successo di Kiev: questo quanto confermato dalcommissionato dal Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR) e riportato dal Guardian. E c’è di più: per la maggioranza degli intervistati, il compromesso tra Kiev e Mosca rappresenta l’esito più probabile di questa guerra. Si tratta di un cambiamento piuttosto netto rispetto ai sondaggi di un anno fa, quando gliritenevano possibile per l’Ucraina la riconquista di tutti i territori perduti. Per gli autori del, gli intervistati desiderano un approccio più realistico da parte della ...