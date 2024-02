Gli esercizi “da scrivania” per ridurre i dolori alla schiena

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 346 minuti. Secondo uno studio del 2020, una persona adulta trascorre, in media, 346 minuti (circa 6 ore) al giorno in posizione seduta. Considerando l’evoluzione dei contesti lavorativi e delle mansioni negli ultimi quattro anni, questo dato potrebbe essere anche una sottostima della realtà. Sul luogo di lavoro, che sia da casa o in ufficio,