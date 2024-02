«Gli embrioni congelati sono bambini» | la sentenza shock in Alabama che scuote gli Usa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) «Gli». È questo il cuore dellapubblicata ieri dalla Corte Suprema dell’, che consente così di far continuare due cause per omicidio colposo contro una clinica per la fertilità. La decisione da subito ha creato scompiglio negli States, con i sostenitori dei diritti riproduttivi preoccupati che essa possa mettere in pericolo la fecondazione in vitro e colpire centinaia di migliaia di persone che vi fanno ricorso. Il caso giudiziario dell’nasce nel 2021 dopo che un paziente è entrato in una clinica e ha provocato erroneamente danni a diversidi altre coppie. Secondo l’accusa, «la temperatura sotto zero alla quale glierano stati ...

