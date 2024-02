Gli appuntamenti beauty da non perdere durante la Settimana della moda Milano

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Fashion Weekarriva in città e lasi intreccia indissolubilmente alla bellezza (con i suoida non!). Le sfilate arrivano per mostrarci le tendenze di abiti e accessori dell’Autunno/Inverno 2024/25 e i trend capelli e make up che accompagneranno i nuovi outfit. Orientamenti estetici che approfondiremo nei backstage. Ma la bellezza non è protagonista indiscussa soltanto dei backstage degli show, con make up artist, manicurist e hairstylist in costante operosità. A partire dal backstage di Antonio Marras. Ma è elemento chiave anche di eventiche si accavallano in questi giorni frenetici...